الرياض 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسضمن ليدز يونايتد الإنجليزي اليوم وبقيادة مدربه الأرجنتيني مارسيلو بييلسا عودته إلى الدوري الإنجليزي. الممتاز لكرة القدم الموسم المقبل للمرة الأولى بعد غياب 16 عاماً، مستفيداً من خسارة منافسه المباشر على لقب الدرجة الأولى "تشامبيونشيب" وست بروميتش أمام مضيفه هادرسفيلد 1-2 في المرحلة الـ45 قبل الأخيرة.وكان وست بروميتش مطالباً بالفوز بمباراته في افتتاح المرحلة ما قبل الأخيرة للاستمرار في مطاردة ليدز، إلا أن خسارته جمدت رصيده عند 82 نقطة بفارق خمس نقاط خلف ليدز يونايتد الذي يحل ضيفاً على دربي كاونتي بعد غدٍ الأحد في ختام المرحلة.وستكون الفرصة متاحة أمام برنتفورد الثالث (81 نقطة من 44 مباراة) لتأجيل تتويج ليدز بلقب الـ"تشامبيونشيب" والارتقاء إلى المركز الثاني لتعزيز حظوظه في الصعود إلى الدوري الممتاز، كون البطل والوصيف يرتقيان مباشرة إلى الـ"برمير ليغ"، وذلك عندما يحل ضيفاً على ستوك سيتي الثامن عشر غداً السبت.وتخوض الفرق من المركز الثالث إلى السادس ملحقاً لانتزاع البطاقة الثالثة الأخيرة المؤهلة إلى الدوري الممتاز.// انتهى //00:21ت م0117