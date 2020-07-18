واشنطن 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأميركية، أداءً متبايناً عند إغلاق السوق اليوم، في ظل موازنة المستثمرين لاحتمالات مزيدٍ من حزم التحفيز المالي، وبواعث قلق من إغلاق الأنشطة التجارية والاقتصادية نتيجة ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا المستجد.وانخفض مؤشر داو جونز الصناعي 0.23 بالمئة ليغلق عند 26672.36 نقطة، فيما أغلق ستاندرد اند بورز 500 على ارتفاع 0.29 بالمئة إلى 3224.75 نقطة.وصعد المؤشر ناسداك المجمع 0.28 بالمئة إلى 10503.19 نقطة.// انتهى //00:54ت م0120