القاهرة 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية عن تراجع معدل الإصابات اليوم بفيروس كورونا "كوفيد 19" حيث سُجل 703 حالات إصابة جديدة ووفاة 68 حالة.وأفاد المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة الدكتور خالد مجاهد بأنه خرج 611 متعافيًا من المستشفيات بعد شفائهم، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 27302 حالة حتى اليوم.وأوضح مجاهد أن إجمالي العدد الذي سُجل في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم ، هو 86474 حالة من ضمنهم 27302 حالة شُفيت، و 4188 حالة وفاة.// انتهى //00:57ت م0121