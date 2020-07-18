أكرا 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت غانا 695 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 26 ألفًا و 125 إصابة مؤكدة في البلاد.وأفادت السلطات الصحية في غانا حول الوضع الوبائي اليومي لفيروس كورونا في البلاد، أن عدد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 22 ألفًا و 270 متعافيا.ولفتت النظر إلى أنه لم تسجل أي حالة وفاة جديدة، ليستقر عدد المتوفين عند 129 شخصًا.// انتهى //02:01ت م0122