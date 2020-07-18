دكار 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة السنغالية، اليوم عن تسجيل 63 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 8544 حالة مؤكدة، وذلك منذ ظهور الوباء بالبلاد في الثاني من شهر مارس الماضي.وأفاد بيان لوزارة الصحة حول الوضع الوبائي اليومي في السنغال، أن عدد المتعافين من الوباء قد ارتفع إلى 5809 أشخاص، بعد شفاء 74 حالة.ولفت البيان النظر إلى أن عدد المتوفين بهذا الوباء قد ارتفع إلى 160 حالة وفاة.// انتهى //02:30ت م0123