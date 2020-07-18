كيب تاون 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسسجلت جمهورية جنوب أفريقيا خلال الـ24 ساعة المنقضية 13 ألفًا و373 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) رفعت إجمالي الإصابات إلى 337 ألفًا و594 إصابة.وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في جنوب أفريقيا اليوم، أن هذه أعلى حصيلة يومية للإصابات يتم تسجيلها في البلاد.وأضاف أن عدد المتعافين من الفيروس وصل إلى 178 ألفًا و183 متعافٍ، لافتًا النظر إلى تسجيل 135 حالة وفاة جديدة، ليصبح عدد المتوفين 4804 أشخاص.// انتهى //02:53ت م0125