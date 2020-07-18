أبوظبي 26 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 17 يوليو 2020 م واسبحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي بدولة الإمارات العربية المتحدة خلال اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في عدد من المجالات.كما تناول الاتصال الهاتفي مستجدات الأوضاع في المنطقة وعددا من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك ومنها ليبيا.وأوضح سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان موقف دولة الإمارات الثابت بدعم المسار السياسي لحل الأزمة الليبية، مشيدا بالجهود التي تبذلها مصر في هذا الصدد، مؤكدا على أن أمن ليبيا واستقرارها هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري والعربي.واستعرض الجانبان تطورات جائحة فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" وجهود البلدين لاحتواء تداعياته.// انتهى //03:51ت م0132