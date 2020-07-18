الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:بأمر سامٍ.. حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين المالية بالجامعاتأمير عسير: نهضة المنطقة تواكب رؤية المملكةخالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري يؤكدان رفض المساس بالأمن العربيد. منزلاوي يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدةالمفوض العام للأونروا يشيد بدعم المملكةبحث تعزيز المجالات التعليمية مع الأردنخطيب المسجد الحرام: العشر أجلُّ مواسم الخيرخطيب المسجد النبوي: تاجروا مع الله في أيام العشرشؤون الحرمين تطلق سبع مبادرات لموسم الحجمنع الدخول للمشاعر المقدسة.. غداًالصحة: 3539 حالة تعافٍ جديدة وتسجيل 2613 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضيةارتفاع طلبات تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.. ومسار جدة أبها الأكثر إقبالًاالسيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمن المصري والليبياستهداف الحوثيين للمدنيين يعرقل الحل السياسي في اليمنتظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإسقاطه من منصبهجرائم الحرب الإسرائيلية على طاولة «المحكمة الجنائية»إيران تعيد العزل في طهران.. وكورونا يقضي على قرابة 600 ألف شخصالجزائريون يتضامنون ضد الاعتداء على الأطباء// يتبع //06:02ت م0003