عام / الصحف السعودية
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
أبرز عناوين الصحف الصادرة اليوم:
بأمر سامٍ.. حفظ حقوق أعضاء هيئة التدريس والموظفين المالية بالجامعات
أمير عسير: نهضة المنطقة تواكب رؤية المملكة
خالد بن سلمان ووزير الدفاع المصري يؤكدان رفض المساس بالأمن العربي
د. منزلاوي يشارك في الاجتماع الاستثنائي لدول حركة عدم الانحياز في الأمم المتحدة
المفوض العام للأونروا يشيد بدعم المملكة
بحث تعزيز المجالات التعليمية مع الأردن
خطيب المسجد الحرام: العشر أجلُّ مواسم الخير
خطيب المسجد النبوي: تاجروا مع الله في أيام العشر
شؤون الحرمين تطلق سبع مبادرات لموسم الحج
منع الدخول للمشاعر المقدسة.. غداً
الصحة: 3539 حالة تعافٍ جديدة وتسجيل 2613 حالة مؤكدة خلال الـ 24 ساعة الماضية
ارتفاع طلبات تنظيم الرحلات السياحية الداخلية.. ومسار جدة أبها الأكثر إقبالًا
السيسي: لن نقف مكتوفي الأيدي في مواجهة أي تهديد للأمن المصري والليبي
استهداف الحوثيين للمدنيين يعرقل الحل السياسي في اليمن
تظاهرة أمام مقر إقامة نتنياهو للمطالبة بإسقاطه من منصبه
جرائم الحرب الإسرائيلية على طاولة «المحكمة الجنائية»
إيران تعيد العزل في طهران.. وكورونا يقضي على قرابة 600 ألف شخص
الجزائريون يتضامنون ضد الاعتداء على الأطباء
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