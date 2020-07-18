وقالت صحيفة "اليوم" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( المخاطر الجسيمة المرتبطة بسلوك إيران ): الأعمال غير المسؤولة لميليشيات الحوثي التي سببت وضع ناقلة النفط «صافر» ، والمخاطر الجسيمة المرتبطة بها، التي تهدد بإلحاق ضرر بالغ بجنوب البحر الأحمر والعالم بأسره؛ كونها تقع بالقرب من باب المندب الذي يعد ممرا حيويا للملاحة البحرية الدولية بين آسيا وأوروبا، مع إمكانية حدوث تسرب نفطي يزيد عن مليون لتر، أي ما يعادل أربعة أضعاف حجم كارثة إكسون فالديز سيئة السمعة التي وقعت في ألاسكا عام (1989 )، أيضا إمكانية إغلاق ميناء الحديدة لعدة أشهر ما قد يؤدي إلى نقص حاد في إمدادات الوقود والاحتياجات الأساسية الأخرى التي يتزود بها الشعب اليمني، وتعرض صناعة صيد الأسماك في المنطقة لأضرار جسيمة قد تستغرق سنوات للتعافي. فهذه المعطيات ترسم أمامنا ملامح مشهد آخر من التهديد الذي يشكله سلوك نظام إيران العدواني في المنطقة للاستقرار الاقتصادي والأمني إقليميا ودوليا، عن طريق أذرعه الـتي تتلـقى منه الـدعم والتسليح للمضي في تنفيذ أجنداته المشبوهة وارتكاب المزيد من الجرائم والاعتداءات والخروقات لكل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية.وواصلت : تأتي مطالبة المملكة العربية السعودية لمجلس الأمن الـدولـي بأن يبقى يقظا، وأن يكون مستعدا لإعلان تدابير قوية وحاسمة للتعامل مع ناقلة النفط «صافر» والقضاء على الخطر الذي تشكله؛ كون هذه الميليشيات ما زالت تواصل استغلال الكارثة المحتملة للناقلة لابتزاز العالم؛ من أجل تحقيق أجندتهم السياسية دون أدنى اعتبار لرفاه وسلامة الشعب اليمني والمنطقة. واستعداد المملكة لاتخاذ جميع الخطوات اللازمة التي قد يراها المجلس مناسبة لمعالجة الوضع، وكي لا يتم السماح بهذا السلوك المتهور وغير المسؤول بالاستمرار، في ذات الإطار الذي أعرب فيه أعضاء مجلس الأمن الدولي عن قلقهم العميق بشأن تزايد الخطر الذي تشكله الناقلة صافر في حال حدث فيها شرخ أو انفجرت متسببة بكارثة بيئية واقتصادية وإنسانية لليمن والـدول المجاورة لها، وهو ما يعزز ضرورة اتخاذ موقف حازم ومشترك من قبل المجتمع الدولي ليس فقط تجاه الخطر المحدق وبالغ الـضرر الـذي سينتج عن وضع الـناقلـة «صافر» بسبب أعمال الميلـيشيات الحوثية غير المسؤولـة، بل وتجاه ممارسات نظام طهران وسلـوكه الـعدواني في المنطقة والآثار الجسيمة المترتبة عليه والتهديدات الإقليمية والدولية التي يشكلها هذا النظام الذي يثبت مع مرور الوقت عدم أهليته ليكون جزءا طبيعيا من العالم، بل هو مصدر إرهاب وتهديد لاستقراره.// يتبع //06:02ت م0005