وأوضحت صحيفة "البلاد" في افتتاحيتها التي جاءت بعنوان ( تفعيل منظمة التجارة ) : منذ تسلمها رئاسة مجموعة العشرين الأكبر اقتصادًا في العالم ، حددت المملكة رؤيتها لإحداث توافق عام على كافة القضايا المرتبطة بها ، ودعمها للجهود الدولية للنهوض بها والدفع بالاقتصاد العالمي إلى آفاق أرحب ، حيث بذلت، ولاتزال، جهودها الكبيرة في هذا الاتجاه ، ثم دورها المحوري والرائد في توحيد المواقف وتفعيل المبادرات الدولية لمواجهة تداعيات جائحة كورونا على كافة الصعد.وأضافت : إن استقرار النمو العالمي يرتكز في الأساس على الانتعاش الاقتصادي المأمول وتجاوز الأزمة الحالية ، وهو هدف شديد الارتباط بدور فاعل لمنظمة التجارة العالمية عبر إصلاحها وتطوير أنظمتها وآلياتها ، وهو ما أكد عليه مرشح المملكة محمد التويجري ، بأن إصلاح المنظمة بات ضرورياً في ظل التغيرات العالمية المتلاحقة التي انعكست سلباً على انسياب حركة التجارة ، والتركيز على ما تحقق من نجاحات ، لإعادة الثقة في المنظمة وبالتالي الوصول إلى حلول ناجعة لمعوقات التجارة العالمية.وختمت : لقد أجمل التويجري التحديات الحالية بغياب القيادة والإدارة الفاعلة وضرورة تبني منهجية تفاوض أكثر حيوية وفاعلية وتمكين المرأة في المناصب القيادية والتحسب لما بعد جائحة كورونا ، وهذا يترجم حرص المملكة على إصلاح المنظمة ، إيمانها بالنظام التجاري متعدد الأطراف ودور المنظمة الحيوي في هذا النظام وصياغة وإنفاذ قواعد التجارة الدولية، ورعاية وتطوير الاقتصاد والتجارة الدولية المستدامة.// يتبع //06:02ت م0006