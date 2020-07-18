سيئول 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت كوريا الجنوبية 39 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا، معظمها لأشخاص قادمين من الخارج.ويرتفع بذلك إجمالي الإصابات المؤكدة في البلاد إلى 13 ألفا و711 حالة، بينها 294 حالة وفاة، حسبما ذكرت المراكز الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها اليوم.وذكرت المراكز الكورية أن هناك 28 حالة على الأقل تعود لأشخاص قدموا من الخارج.// انتهى //06:08ت م0009