طرابلس 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسركزت الصحف الليبية الصادرة اليوم على زيارة رئيس مجلس النواب عقيله صالح للجزائر في إطار مساعيه من أجل نزع فتيل الحرب واحلال السلام في بلاده ، مبينة أن صالح سيلتقي الرئيستبون، ووزير الخارجية صبري بوقادوم ورئيس البرلمان سليمان شنين، ويناقش آخر تطورات المشهد الليبي من أجل التحشيد العربي للمبادرة المصرية لوقف إطلاق النار.وأشارت إلى ردود الفعل في الداخل للقاء زعماء القبائل الليبية مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وترحيبهم الواسع للدور المصري موضحة تشديدهم على أن اللقاء كان رائعا ولبى طموحات شيوخ القبائل، وأن العالم كله أصبح لديه ما يبرهن أن القبائل الليبية أتت بأريحية وليس مضغوطة ليؤكدوا رغبتهم في أن تكون مصر أم العروبة هي صمام الأمان لصد العدوان التركي الغاشم.ونوهت إلى المساعدات الطبية التي قدمتها السفارة الصينية إلى حكومة الوفاق في إطار مكافحة جائحة كورونا، جاء ذلك خلال لقاء القائم بالأعمال الصيني لدى ليبيا وانغ تشيمين، مع القائم بأعمال السفارة الليبية بتونس محمد بن مصطفى، وشملت المساعدات مستلزمات طبية وعقاقير ومسحات ومستلزمات للأطباء وأطقم التمريض لمكافحة فيروس كورونا.ونقلت دعوة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ووزير الخارجية الإماراتي عبدالله بن زايد آل نهيان، إلى وقف فوري للأعمال العدائية في ليبيا، موضحة أن لافروف وبن زايد ناقشا، خلال اتصال هاتفي القضايا الملحة على جدول الأعمال الثنائي والإقليمي، ودعا الجانبان إلى تسوية سياسية شاملة للنزاعات في ليبيا.وعرجت صحف ليبيا على رفض وزارة الخارجية الفرنسية الانتقادات الأمريكية لعملية «إيريني» البحرية التي أطلقها الاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، لتنفيذ حظر الأسلحة المفروض من الأمم المتحدة على ليبيا، والتي عدتها الولايات المتحدة الأمريكية بأنها متحيزة وليست جادة، وقالت الخارجية الفرنسية إنه ينبغي لواشنطن نفسها عمل المزيد لوقف تدفق الأسلحة.// انتهى //07:22ت م0012