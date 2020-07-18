نجران 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران ممثلة بمركز النشاط النسائي غدا، دورة تدريبية عن بُعد عبر برنامج زووم، بعنوان "الطلاق العاطفي".وتتناول الدورة المخصصة للنساء مفهوم الطلاق العاطفي ، أسبابه ، ومراحله ، وطرق تجنبه.ودعت تنمية نجران الراغبات الالتحاق بالدورة إلى الدخول عبر الرابط المخصص على موقعها الإلكتروني .// انتهى //07:37ت م0014