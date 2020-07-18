القاهرة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسركزت الصحف المصرية الصادرة اليوم على المباحثات الهاتفية التي جرت بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الجنوب أفريقي سيريل رامافوزا، وتناولت تطورات الموقف الحالي من سد النهضة والمفاوضات الثلاثية التي تمت مؤخرا تحت رعاية الاتحاد الأفريقي.وأبرزت تأكيد رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي، أهمية إعادة أوجه الصرف غير الحتمية لإقامة مشروعات ذات عائد أعلى للمواطنين من أجل ضمان حياة أفضل لهم اقتصاديا واجتماعيا.ورصدت صحف السبت تطورات الأوضاع على الساحة الليبية، مشيرة إلى تواصل التعزيزات العسكرية لميليشيا حكومة الوفاق بدعم تركي في مناطق القداحية وبوقرين تمهيدا للهجوم على سرت والجفرة.وسلطت الضوء على المباحثات التي أجراها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، وتناولت تطورات الأوضاع في ليبيا.وتناقلت تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية أنها ستبحث مع الحكومة العراقية وضع قواتها المنسحبة، وتشديدها على أنها لا تسعى لقواعد عسكرية أو وجود عسكري دائم في العراق.ونشرت صحف القاهرة تحذير الأمم المتحدة من كلفة التقاعس من جانب الدول المتقدمة حيال الآثار الكارثية الناتجة عن تفشي فيروس كورونا في الدول الفقيرة، ودعوتها لجمع ٦ر٣ مليارات دولار إضافية لتمويل خطتها للاستجابة الإنسانية العالمية في مواجهة الفيروس.//انتهى//08:54ت م0018