بيروت 27 ذو القعدة 1441 ه‍ الموافق 18 يوليو 2020 م واساهتمت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم بمستجدات الأوضاع المعيشية والخدماتية في البلاد حيث ركزت على مشهد تسريح الموظفين من مستشفى الجامعة الأميركية والتقنين القاسي للكهرباء الذي تشهده العاصمة بيروت.وركزت على رفض الرئيس المصري عبد الفتاح السيس الإجراءات الأحادية وأن مياه النيل قضية وجودية لمصر في إشارة الى تداعيات سد النهضة الإثيوبي .وأخبرت عن تأكيد كل من وزارتا الدفاع في أرمينيا وأذربيجان تجدد المواجهات على الحدود الشمالية بين البلدين .وتحدثت عن إصابة 75 ألف شخصا بفيروس كورونا خلال يوم في الولايات المتحده الأميركية .// انتهى //09:54ت م0020