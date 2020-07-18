عام / تسجيل 529 إصابة جديدة بكورونا في ألمانيا
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
برلين 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
سجلت السلطات الألمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوفيات حالة واحدة.
وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 201 ألف و 372 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9083 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى187 ألفا و 200 حالة.
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