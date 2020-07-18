برلين 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت السلطات الألمانية خلال الـ 24 ساعة الماضية، 529 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، والوفيات حالة واحدة.وأوضح معهد روبرت كوخ الألماني لمكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، أن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 201 ألف و 372 حالة، والوفيات الناجمة عن الإصابة إلى 9083 حالة، بينما وصل عدد المتعافين إلى187 ألفا و 200 حالة.// انتهى //10:26ت م0022