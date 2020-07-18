الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسينظم مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، الساعة الثامنة ، مساء يوم الاثنين المقبل، اثنينية الحوار ، عن بعد.وتستضيف الاثنينية التي تعقد بعنوان "التعايش وحماية النسيج المجتمعي", كلاً من الدكتور سعود المصيبيح, والدكتور زيد الفضيل، ورئيس أدبي نجران سعيد آل مرضمة.ويأتي اللقاء الذي سيديره مدير فرع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني في المنطقة الشرقية الدكتور خالد البديوي، استمراراً لجهود المركز للأعمال والأنشطة والفعاليات والقيام بدوره الوطني في مناقشة القضايا والمستجدات وآثارها وكيفية إداراتها على جميع المستويات تحقيقاً لرؤيته وأهدافه بتعزيز قيم التلاحم الوطني ونشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية .ويتناول اللقاء مفهوم الاعتدال والوسطية والتعايش، والتفاعل الإيجابي بين شرائح المجتمع، والتعايش في القرآن جوالسنة النبوية، وضرورات التعايش المجتمعي ومقوماته.كما يتناول التجارب المحلية والدولية في التعايش، وتعزيز مهارات الحوار، والتأثير المباشر على تعايش شرائح المجتمع، ودور المجتمع والإعلام في تعزيز السلم والتعايش.يذكر أن "اثنينية الحوار" تعد إحدى المبادرات المستدامة التي يتبناها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني وتنفذ كل أسبوع، وهي عبارة عن منصة خصبة تفتح بابا لتناول مختلف القضايا ، بما يسهم في تعزيز قيم الحوار،و التلاحم الوطني.ويمكن التسجيل من خلال الرابط http://kd.kacnd.org/// انتهى //10:46ت م0023