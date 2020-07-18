رام الله 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسواصلت الصحف الفلسطينية الصادرة اليوم تغطية أخبار فيروس كورونا، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل وفاتين و439 إصابة جديدة بفيروس"كورونا" في عدة محافظات في الضفة الغربية، وإغلاق شامل حتى صباح الأحد .وسلطت صحف الصباح الفلسطيني الضوء على تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، حيث نصب مستوطنون يهود خياماً على قمة جبل صبيح جنوب نابلس، فيما أصيب عشرات الفلسطينيين خلال قمع الاحتلال مسيرات في الضفة رفضا للضم والاستيطان، فيما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، أكاديمياً فلسطينياً قرب بلدة عناتا شمال شرق القدس المحتلة .وأولت صحف الصباح اهتماماً بتقرير صندوق النقد الدولي بقوله: إن الاقتصاد الأمريكي سينكمش بنسبة 6ر6 بالمئة في عام 2020، بعد أن شهد ربعا سنوياً ثانياً بالغ السوء .وأوردت صحف فلسطين تأكيدات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ، رفض الإجراءات الأحادية بشأن سد النهضة الإثيوبي.// انتهى //11:21ت م0027