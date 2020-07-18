اجتماعي / تنمية السيح تختتم فعاليات ملتقى "واعد" الصيفي الافتراضي
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
السيح 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
اختتمت أمس فعاليات ملتقى "واعد" الصيفي الافتراضي ، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح ، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين المتخصصين من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وتعليم الخرج.
وهدف الملتقى إلى اكتشاف المواهب لدى الشباب والناشئة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة ، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية التطوعية ، وتوجيه الانفعالات السلوكية لدى الشباب والناشئة وطاقاتهم الفكرية والحركية نحو الوجهة السليمة ، وحماية الشباب من آثار الفراغ السلبية واستثمارها بالبرامج النافعة.
واشتمل برنامج الملتقى الذي استمر أسبوعين ، على تنفيذ العديد من البرامج التطويرية ، وعقد ورش عمل "عن بعد" تناولت تطوير الأفكار الإبداعية لدى الشباب والناشئة.
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11:32ت م
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