السيح 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واساختتمت أمس فعاليات ملتقى "واعد" الصيفي الافتراضي ، الذي نظمته لجنة التنمية الاجتماعية بمدينة السيح ، بمشاركة نخبة من الأكاديميين والتربويين المتخصصين من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز وتعليم الخرج.وهدف الملتقى إلى اكتشاف المواهب لدى الشباب والناشئة وصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم المختلفة ، وتدريبهم على تحمل المسؤولية والمشاركة المجتمعية التطوعية ، وتوجيه الانفعالات السلوكية لدى الشباب والناشئة وطاقاتهم الفكرية والحركية نحو الوجهة السليمة ، وحماية الشباب من آثار الفراغ السلبية واستثمارها بالبرامج النافعة.واشتمل برنامج الملتقى الذي استمر أسبوعين ، على تنفيذ العديد من البرامج التطويرية ، وعقد ورش عمل "عن بعد" تناولت تطوير الأفكار الإبداعية لدى الشباب والناشئة.// انتهى //11:32ت م0028