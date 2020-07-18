بغداد 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسركزت الصحف العراقية الصادرة اليوم السبت اهتمامها على مشروع هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون الخليجي مع شبكات الكهرباء في العراق، مشيرة في هذا المجال إلى البيان الصادر عن جلسة المناقشات الثلاثيّة التي جرت أمس الأول عبر الاتصال الفيديو بين ممثلين عن الحكومة العراقية ومجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة، منوهة بموقف واشنطن الداعم لهذا المشروع والمُضِيّ قُدُماً في تشجيع التعاون الاقتصاديّ بين الجانبين.ونوهت بأهمية هذا المشروع في توفير إمدادات الكهرباء للشعب العراقي الذي هو بأمس الحاجة إليه، مبرزة دوره في دعم التنمية الاقتصادية في البلاد.ونشرت الصحف فقرات من البيان المشترك الصادر عن الاجتماع الثلاثي الذي يشير بشكل خاص إلى التزام الولايات المتحدة بتسهيل هذا المشروع، وتوفير الدعم اللازم له حيثما كانت الحاجة لذلك.وعرجت صحف اليوم على ردود الفعل المؤيدة والمساندة لإجراءات حكومة مصطفى الكاظمي بالسيطرة على المنافذ الحدودية، بما يزيد من إيرادات الخزينة المالية ويدعم المنتج الوطني، ويحدّ من عمليات التهريب والتهرب الجمركي، مشددة على ضرورة أن تشمل هذه الإجراءات بقية المنافذ الحدودية في جميع المحافظات العراقية بدون استثناء.// انتهى //11:36ت م0029