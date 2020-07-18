إسلام آباد 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف الباكستانية الصادرة اليوم تصريحات رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان التي أشار فيها إلى تراجع معدل الإصابات اليومية بفيروس كورونا في البلاد .وأخبرت عن مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة سبعة بعمليات قصف تعرضت لها منطقة حدودية باكستانية من داخل الأراضي الأفغانية.وأشارت إلى ترحيب باكستان بقرار الأمم المتحدة بشأن إدراج زعيم حركة طالبان الباكستانية الإرهابية مفتي نور ولي محسود على قائمة العقوبات الدولية.وتطرقت إلى ارتفاع الحصيلة الإجمالية للمصابين بفيروس كورونا في باكستان إلى 261372 حالة، وحصيلة الضحايا إلى 5514 وفاة.أفغانياً أخبرت صحف باكستان عن مقتل ثلاثة أفراد من الشرطة في هجوم شنته عناصر حركة طالبان على مركز للشرطة بولاية ننكرهار شرقي أفغانستان.وتابعت تطورات التوتر الحدودي بين الصين والهند في منطقة لداخ المتنازع عليها بين البلدين.ونشرت ترحيب الصين باستئناف العلاقات التجارية بين باكستان وجارتها أفغانستان بعد التغلب على آثار وباء فيروس كورونا في المنطقة.// انتهى //11:41ت م0031