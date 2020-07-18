الخرطوم 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم تلقي رئيس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، أمس دعوة من رئيس الاتحاد الإفريقي للمشاركة في قمة أفريقية مصغرة في 21 من يوليو الحالي بشأن سد النهضة.وعرجت على تشديد الحكومة اليمنية على ضرورة انصياع الميليشيات الحوثية، والكف عن تسييس قضية صافر أو استخدامها كورقة ضغط للحصول على مكاسب سياسية، كما دعت إلى استمرار الضغط على الميليشيات لحل هذا الموضوع .وركزت صحف السبت على تأكيد المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة مايكل لينك في تقريره أمام مجلس حقوق الإنسان حول تصرفات إسرائيل تجاه الشعب الفلسطيني أن المعاقبة الجماعية للفلسطينيين تعد إهانة للعدالة ولسيادة القانون.وأولت اهتماماً بالمباحثات الهاتفية التي أجراها الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع نظيره الجنوب إفريقي سيريل رامافوزا، أمس، والتي تركزت حول تطورات سد النهضة ونتائج المفاوضات الأخيرة .وأشارت الصحف إلى توقف عمليات ضخ النفط بالكامل، أمس، بمنطقة الكامور في جنوب تونس، بعد أن أغلق محتجون محطة رئيسية.وسلطت صحف السودان الضوء على تحطيم الولايات المتحدة الأرقام القياسية لعدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا، إذ سجلت ما يربو على 77 ألف حالة إصابة، ونحو ألف وفاة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.// انتهى //12:05ت م0034