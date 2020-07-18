المدينة المنورة 27 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م واسأصدرت الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات بالهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة تنبيهاً بشأن حالة الطقس بمنطقة المدينة المنورة لهذا اليوم, تضمنت رياح نشطة وأتربة مثارة مع تأثيرات مصاحبة للحالة تمثلت في نشاط في الرياح السطحية وتدني في مدى الرؤية .وبينت الإدارة أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية, والعلا, والمهد، تستمر حتى الخامسة من مساء اليوم .// انتهى //12:15ت م0035