باماكو 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسقدمت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" 4 مقترحات رئيسية، للخروج من الأزمة السياسية في مالي، وذلك خلال لقاء وفد يمثلها بمختلف الأطراف السياسية في البلاد .وأوضحت وكالة الأنباء المالية أن هذه المقترحات تضمنت بنودا من بينها أن يبقى الرئيس في منصبه، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يعين الرئيس نصف أعضائها، وتتولى التحقيق في عمليات القتل المختلفة خلال المظاهرات، ووضع حد للتحديات التي تواجه البلاد .كما جاء من بين مقترحات "الإيكواس" كذلك أن يتم تشكيل محكمة دستورية جديدة تتولى تسوية النزاعات الانتخابية في حال وجود مشاكل .يذكر أن الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا كان قد أعرب في وقت سابق عن كامل استعداده للعمل من أجل تهدئة سريعة للوضع في البلاد.// انتهى //12:22ت م0037