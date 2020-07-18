الجزائر 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسركزت الصحف الجزائرية الصادرة اليوم على الزيارة المرتقبة لرئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح للجزائر، اليوم، في إطار مساعيه من أجل نزع فتيل الحرب وإرساء السلام في ليبيا، موضحة بأن المسؤول الليبي سيلتقي الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، لبحث العودة إلى المفاوضات مع حكومة الوفاق ووقف إطلاق النار.وأخبرت عن بدء وزير الخارجية الجزائري صبري بوقادوم، اليوم، زيارة عمل إلى روسيا بدعوة من نظيره الروسي سيرغي لافروف، للتحضير لزيارة الرئيس الجزائري إلى موسكو قريباً.وأشارت الصحف إلى تمديد الحجر المنزلي الجزئي في العاصمة الجزائرية و28 محافظة أخرى للحد من انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مبرزة إعلان وزارة الصحة والسكان عن تسجيل 593 إصابة مؤكدة جديدة ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى 21948 حالة.وأخبرت عن تطورات المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة الإثيوبي، مشيرة إلى إعلان وزارة الخارجية السودانية أن إثيوبيا أبلغت الخرطوم عدم صحة خبر شروع السلطات الأثيوبية في ملء السد، في وقت أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لنظيره رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا، أن مياه النيل تشكل قضية وجودية للشعب المصري.// انتهى //13:09ت م0040