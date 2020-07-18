تونس 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم بدء الرئيس التونسي قيس سعيد في إجراء مشاورات بشأن اختيار الشخصية المناسبة ، من أجل تكليفها بتشكيل الحكومة .وتناقلت دعوة فرنسا كافة شركائها ومن بينهم الولايات المتحدة إلى تعزيز العمليات الرامية إلى منع الانتهاكات المتكررة للحظر المفروض على تصدير السلاح إلى ليبيا ،ونقلت تحذير بيان الخارجية الفرنسية من تفاقم التدخلات الخارجية في النزاع الليبي، ما لم يكن ثمة تدخل قوي لوقف التهريب غير المشروع للنفط والأسلحة إلى ليبيا، انسجاما مع قرارات مجلس الأمن الدولي ومخرجات مؤتمر برلين.افريقيا، تعرضت صحف السبت إلى 4 اقتراحات قدمتها المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "الإيكواس" ، للخروج من الأزمة السياسية في مالي، تضمنت بنودا من بينها أن يبقى الرئيس في منصبه، ويتم تشكيل حكومة وحدة وطنية يعين الرئيس نصف أعضائها، وتتولى التحقيق في عمليات القتل المختلفة خلال المظاهرات، ووضع حد للتحديات التي تواجه البلاد.وألقت الضوء على دعوة وكيل الأمين العام للشؤون الإنسانية للأمم المتحدة مارك لوكوك ، دول مجموعة العشرين إلى التحرك الآن لجمع 3ر10 ملايين دولار لمواجهة انتشار فيروس كورونا ، محذرة من التقاعس لأن ثمنه سيكون غاليا جدا .واهتمت صحف تونس ، بإعلان منظمة الصحة العالمية،بتسجيل أكبر حصيلة إصابات يومية بفيروس كورونا المستجد في العالم خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وذلك منذ بدء التفشي، بعد رصد 237743 إصابة ، مشيرة إلى أن أكبر عدد من الإصابات سجل في الولايات المتحدة، والبرازيل، والهند، وجنوب إفريقيا.// انتهى //13:10ت م0042