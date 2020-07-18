جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واسنبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي تدني في مدى الرؤية على منطقة جازان ، تشمل محافظات الدرب ، و بيش ، و صامطة ، و فرسان .كما نبهت الهيئة من تكوّن سحب رعدية ممطرة على منطقة جازان ، مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، تؤدي إلى تدني في مدى الرؤية ، تشمل محافظات الريث ، والعارضة ، وفيفا، وهروب.وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 10 مساءً - بمشيئة الله -.// انتهى //13:17ت م0044