ثقافي / دورة تدريبية في " أساسيات برنامج الفوتوشوب " بلجنة التنمية بالشقيق غداً
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
الشقيق 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واس
تنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غداً ، دورة تدريبية بعنوان " أساسيات برنامج الفوتوشوب " ، وذلك عبر تطبيق زوم .
وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين للتعريف بواجهة البرنامج ، وشرح قوائم شريط الأدوات ، و كتابة النصوص والتحكم بها ، ومهارات القص الاحترافي ، وكيفية دمج ومعالجة الصور ، وذلك بهدف تأهيل وتنمية المواهب المشاركة في مجال التصوير.
وتأتي الدورة التي يقدمها المدرب عبدالله المشيخي، ضمن البرامج التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي .
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13:25ت م
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