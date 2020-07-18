الشقيق 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واستنظم لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بمركز الشقيق التابع لمحافظة الدرب غداً ، دورة تدريبية بعنوان " أساسيات برنامج الفوتوشوب " ، وذلك عبر تطبيق زوم .وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين للتعريف بواجهة البرنامج ، وشرح قوائم شريط الأدوات ، و كتابة النصوص والتحكم بها ، ومهارات القص الاحترافي ، وكيفية دمج ومعالجة الصور ، وذلك بهدف تأهيل وتنمية المواهب المشاركة في مجال التصوير.وتأتي الدورة التي يقدمها المدرب عبدالله المشيخي، ضمن البرامج التي تنفذها اللجنة خلال العام الحالي .// انتهى//13:25ت م0045