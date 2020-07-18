جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واستنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً، برنامجاً تدريبياً عن بعد، بعنوان " ارتباط تعلم الحاسب الآلي بالعلوم الأخرى ".ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور باسم أبو مسمار ، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي، سعياً لتطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة.// انتهى //13:30ت م0046