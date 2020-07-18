ثقافي / " ارتباط تعلم الحاسب الآلي بالعلوم الأخرى " .. برنامج تدريبي بجامعة جازان غداً
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واس
تنظم جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب غداً، برنامجاً تدريبياً عن بعد، بعنوان " ارتباط تعلم الحاسب الآلي بالعلوم الأخرى ".
ويأتي البرنامج الذي يقدمه الدكتور باسم أبو مسمار ، ضمن البرامج التدريبية الصيفية المجانية التي تنفذها الجامعة خلال العام الحالي، سعياً لتطوير وتنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة.
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13:30ت م
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