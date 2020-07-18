الطوال 27 ذو القعدة 1441 الموافق 18 يوليو 2020 م واسنفّذت أمانة منطقة جازان ممثلة ببلدية محافظة الطوال الأسبوع الماضي 112 جولة تفتيشية ورقابية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية بالمحافظة والقرى التابعة لها للتأكد من التزام الجميع بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والتعليمات المقررة من قبل وزارة الشؤون البلدية والجهات ذات العلاقة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.‬وأوضح رئيس بلدية محافظة الطوال المهندس أحمد بن محمد الأحوس أن الفرق الرقابية بالبلدية كثفت الجولات التفتيشية على المجمعات التجارية ومحال المواد الغذائية وصالونات الحلاقة الرجالية ، مفيداً أن تلك الجولات شملت زيارة 112 محلا تجارياَ رصدت من خلالها 13 مخالفة وأغلقت محلين تجاريين ،حيث تم تطبيق اللوائح والأنظمة البلدية بحق المخالفين، ضمن مبادرة غذاؤكم أمانة التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية حفاظا على سلامة المواطن والمقيم وحرصا على ملاءمة المعروض وجودته.ودعا رئيس البلدية الجميع للتعاون بما يضمن الالتزام بتطبيق تلك الإجراءات، بالإبلاغ عما يلاحظ من مخالفة أو تساهل في تنفيذها بدقة واهتمام، من خلال الاتصال على هاتف البلاغات رقم 940.// انتهى //13:34ت م0048