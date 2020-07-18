الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلن الديوان الأميري في دولة الكويت اليوم، أن صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، دخل المستشفى لإجراء بعض الفحوصات الطبية.ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عن الشيخ علي جراح الصباح وزير شؤون الديوان الأميري، قوله: إن سمو أمير الكويت دخل المستشفى ظهر اليوم لإجراء بعض الفحوصات الطبية، سائلاً المولى جل وعلا أن يديم على سموه نعمة الصحة والعافية ويحفظه من كل مكروه.// انتهى //13:42ت م0050