نجران 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستنفذ جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء"، غداً ، برنامجاً تدريبياً عن بعد ، بعنوان "الحوار الأسري الناجح"، عبر تطبيق برنامج زووم.ويتناول البرنامج أهمية الحوار الأسري الناجح ، ودوره في سعادة الأسرة ،ونتائج غيابه ، وخطواته ، وكيفية حل المشكلات لدى الأبناء والزوجين ، وطرق بناء الشخصية الحوارية الناجحة ، وتدريبًا عمليًّا.ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية المجتمعية التي تنفذها الجمعية ، بهدف تعزيز قدرات الآباء والمهتمين بالتربية في مجال الإسهام في رقي المجتمع وتطوير أفراده في حل المشكلات والتغلب على المعوقات باستخدام الحوار البنَّاء المبني على أسس عقلية .//انتهى//14:14ت م0052