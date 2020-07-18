اجتماعي / الحوار الأسري الناجح" برنامج تدريبي عن بعد بجمعية سعداء بنجران غداً
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
نجران 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
تنفذ جمعية التنمية الأسرية بنجران "سعداء"، غداً ، برنامجاً تدريبياً عن بعد ، بعنوان "الحوار الأسري الناجح"، عبر تطبيق برنامج زووم.
ويتناول البرنامج أهمية الحوار الأسري الناجح ، ودوره في سعادة الأسرة ،ونتائج غيابه ، وخطواته ، وكيفية حل المشكلات لدى الأبناء والزوجين ، وطرق بناء الشخصية الحوارية الناجحة ، وتدريبًا عمليًّا.
ويأتي البرنامج ضمن البرامج التدريبية المجتمعية التي تنفذها الجمعية ، بهدف تعزيز قدرات الآباء والمهتمين بالتربية في مجال الإسهام في رقي المجتمع وتطوير أفراده في حل المشكلات والتغلب على المعوقات باستخدام الحوار البنَّاء المبني على أسس عقلية .
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14:14ت م
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