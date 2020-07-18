نجران 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واساختتمت جامعة نجران مُمثلة في عمادة شؤون الطلاب أمس ، البرنامج التدريبي الصيفي عن بُعد، والذي استمر قرابة شهر، واشتمل على 15دورة تدريبية مجانية ، استفاد منه قرابة 5000طالب وطالبة.وهدفت البرامج إلى إكساب الطلاب والطالبات مجموعة من مهارات تطوير الذات، والمهارات العملية والخبرات المناسبة، و إعدادهم وتأهيلهم لمتطلبات واحتياجات سوق العمل.وتنوعت البرامج التدريبية حيث تمثلت في برنامج قيادة الذات، وحل المشكلات المستقبلية بطريقة إبداعية، ومهارات التفوق الدراسي، و أساليب التواصل الاجتماعي الفعال، و برنامج فن إدارة الوقت ، ودورة في عادات الاستذكار الجيد، والكشف عن الموهبة وتنميتها، وحماية البيانات والمعلومات، و مهارات التأثير والإقناع، والتخطيط الإستراتيجي، ومهارات العمل التطوعي، إلى جانب برنامج مهارات كتابة السيرة الذاتية الاحترافية، واستخدام برنامج (illustrator ) في تصميم الرسم البياني، وفن الاستماع والحوار، و تنمية مهارات التفكير الإبداعي.وأكد عميد عمادة شؤون الطلاب الدكتور يوسف بن عبد الله الحازمي أن جميع البرامج التدريبية شهدت حضورًا وتفاعلًا كبيرًا من قبل الطلاب والطالبات عبر الأنظمة الإلكترونية التي هيأتها الجامعة لتنفيذ هذه الدورات، مشيرًا إلى أن التجربة الناجحة لهذه الدورات من خلال تفاعل الحضور سيسهم في عقد المزيد من الدورات النوعية التي تلبي الرغبات وتواكب الاحتياجات، وتحقق رؤية 2030.// انتهى //14:27ت م0053