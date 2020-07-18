الدمام 27 ذوالقعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس الجمعة، (735) جولة رقابية، و(4) جولات مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، أسفرت عن (26) مخالفة لحالات تكدس في الأسواق المركزية، و(61) مخالفة لعدم التقيد بالتدابير الصحية المرتبطة بفيروس كوفيد19 في الأسواق والمراكز التجارية.وأكد المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد الصفيان، أن هذه الجولات المستمرة تأتي للتثبّت من تطبيق التدابير الصحية والإجراءات الاحترازية، وضرورة التقيد بالأنظمة الوقائية، والاشتراطات البلدية، مشيرا إلى زيارتهم عدداً من المنشآت التجارية، إضافة إلى تطهير وتعقيم (804) مواقع بالمنطقة.// انتهى //15:35ت م0060