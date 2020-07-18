الكويت 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم تسجيل 683 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 58904 حالات، في حين سجلت ثلاث حالات وفاة إثر إصابتها بالفيروس ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 407 حالات وفاة.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، إن حالات الإصابة السابقة البالغة 683 حالة، تضمنت 430 حالة لمواطنين كويتيين بنسبة بلغت 96ر62% و253 لغير الكويتيين وبنسبة 04ر37%.// انتهى //15:35ت م0061