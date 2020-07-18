بريدة 27 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م واسبرعاية صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبد العزيز، أمير منطقة القصيم ، تقيم جامعة القصيم يوم غد الأحد حفل تخريج الدفعة السابعة عشرة، والذي سيتخذ شكلًا استثنائيًا هذا العام، حيث سيقام "افتراضياً"، كما سينقل من مقر البهو الرئيس بالمدينة الجامعية، وذلك ضمن الاحترازات والتدابير التي وضعتها المملكة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.وتزف الجامعة في حفلها لهذا العام 10610 خريجين من مختلف الكليات والتخصصات، منهم 7159 طالبة، و3451 طالبا، حيث بدأت استعدادات الجامعة لإقامة هذا الحفل منذ وقت مبكر من خلال تنفيذ آلية لتوزيع الوثائق للطلبة في منازلهم، وذلك بعد إدخالهم لبيانات العنوان الوطني، ومن ثم قامت الجامعة بطباعة جميع العناوين، وتجهيز المحتويات المرسلة للخريج والخريجة، التي كانت عبارة عن: وثيقة التخرج، ومشلح للطالب وعباية للطالبة، وتهنئة من الجامعة بمناسبة التخرج، وسجل أكاديمي للطالب أو الطالبة، ومرتبة الشرف لمن استحقها من الخريجين والخريجات.كما شملت الاستعدادات للحفل، توزيع عدد 3000 بشت، و3000 عباية بمجموع 6 آلاف لكامل الطلاب والطالبات الخريجين في هذا الفصل الدراسي الثاني، وتم توصيل جميع الوثائق إلى منازلهم لمن أدخل عنوانه الوطني بالشكل الصحيح، وسيبث حفل التخرج عبر قناة عين الفضائية ومنصات الجامعة الرقمية إضافة للاتصالات المرئية مع الخريجين .// انتهى //15:44ت م0063