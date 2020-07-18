حجة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسواصل مركز الطوارئ لمكافحة الأمراض الوبائية في محافظة حجة اليمنية تقديم خدماته العلاجية للمستفيدين بدعم من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م، في قسم التسجيل والفرز 397 مستفيدًا، وقسم الملاحظات 80 شخصًا، وعيادة التنويم 20 مستفيدا، وقسم المصابين بالأوبئة 397 مستفيدًا، وقسم التوعية والتثقيف 390 مراجعًا، وقسم الإحالة الطبية 3 مستفيدين، وصرفت الأدوية ل 400 مريض، فيما نفذت 3 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//15:45ت م0064