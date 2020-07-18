حجة 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسواصلت العيادات الطبية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في مديرية عبس بمحافظة حجة تقديم خدماتها العلاجية، بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع العيادات خلال الفترة من 9 يوليو إلى 15 يوليو 2020م في قسم الطوارئ 9 مستفيدين، وعيادة الباطنية 165 شخصًا، وقسم التوعية والتثقيف 110 أشخاص، وعيادة الصحة الإنجابية 8 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 176 فردًا، واستقبل قسم الإحالة الطبية 6 مستفيدين، وراجع قسم الخدمات التمريضية 70 مريضًا، فيما نفذت 5 أنشطة للتخلص من النفايات.//انتهى//16:15ت م0066