تبوك 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستُنظم جمعية التنمية الأسرية بتبوك غداً، برنامجاً تثقيفياً يستهدف الرجال والنساء بعنوان " أنماط الشخصية في الحياة الزوجية ", عند الساعة السادسة مساءً عبر منصة الجمعية الإلكترونية.وأوضحت الجمعية أن البرنامج الذي يقدم مجاناً سوف يستعرض التعريف بمفهوم الشخصية وأنماطها، وكيف تتكون الشخصية، وما هي العوامل المؤثرة في تكوينها، إضافة إلى استعراض لعدد من الشخصيات المختلفة وشرح طرق التواصل معها وآلية التعامل المناسبة لها.ويسهم البرنامج الذي يأتي ضمن برامج الجمعية الوقائية والعلاجية للأسرة في تحقيق الاستقرار الأسري وتعزيز المفاهيم التربوية الصحيحة وسط بيئة آمنة ومحفزة.// انتهى //16:21ت م0069