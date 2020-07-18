أبها 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسنظمت جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال أول أمس ضمن مشروع "مبادرون"، برنامجًا بعنوان "صناعة المحتوى الإعلامي في مواقع التواصل الاجتماعي"، قدمه المحاضر بقسم الإعلام والاتصال بالجامعة محمد حسن حريصي.وأشار رئيس قسم الإعلام والاتصال بالجامعة الدكتور علي بن شويل القرني إلى أن هذا البرنامج يأتي ضمن سلسلة من البرامج والدورات التدريبية التي تقدمها الجامعة ممثلة في قسم الإعلام والاتصال وتستهدف طلاب وطالبات الإعلام والمهتمين بالإعلام والعلاقات العامة وجميع شرائح المجتمع.وتناول البرنامج الذي أداره طالب قسم الإعلام والاتصال مداوي الأحمري عددًا من المحاور كان أبرزها التعريف بالمحتوى الإعلامي وصفات صانع المحتوى وعناصر وأهداف المحتوى ومراحل التخطيط والتنفيذ لصناعة المحتوى، وموضوعات المحتوى الإعلامي، وكيفية تحليل منصات التواصل الاجتماعي، واستخدامات منصات التواصل الاجتماعي، وصناعة الهوية الإعلامية.// انتهى //16:25ت م0071