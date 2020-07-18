اجتماعي / لجان العفو بمنطقة القصيم تواصل أعمالها في إطلاق سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
بريدة 27 ذوالقعدة 1441هـ الموافق 18 يوليو 2020م واس
واصلت لجان العفو بمنطقة القصيم جهودها في إطلاق سراح 302 مستفيد من العفو الملكي الكريم لعام 1441هـ ، (المرحلة السادسة) ، خلال الفترة من 15 / 10 / 1441 هـ وحتى 16 / 11 / 1441 هـ.
ويأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ بالعفو عن نزلاء السجون لهذا العام ، وبجهود مستمرة من قبل لجان العفو والقائمة على دراسة قضايا النزلاء على مدار العام .
ورفع صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم ، عظيم شكره وامتنانه لخادم الحرمين الشريفين – رعاه الله - ، على تلك اللفتة الأبوية الكريمة والمعتادة ، راجياً بأن تكون سبباً للم شملهم بأسرهم , وأن تكون فاتحة خير لمن أفرج عنه وبداية مرحلة جديدة في الحياة.
// انتهى //
16:26ت م
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