رفحاء 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأنهت جمعية البر الخيرية بشعبة نصاب، بمنطقة الحدود الشمالية ،توزيع السلات الغذائية على الأسر المستفيدة من خدمات الجمعية.وأوضحت الجمعية أن السلال الغذائية التي وزعت ،جاءت بدعم من صندوق موظفي شركة سابك الخيري" بِرّ "، مبينةً أن السلال الغذائية تضمنت مختلف المواد الأساسية الغذائية التي تحتاجها الأسرة.// انتهى //16:34ت م0073