ثقافي / "تعليم الذات " برنامج تدريبي بجامعة جازان
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واس
نظمت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم ، برنامجاً تدريبياً عن بعد، بعنوان " تعليم الذات ".
وهدف البرنامج إلى تنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة و تمكينهم من اكتشاف نقاط القوة والضعف ومعالجة الضعف عن طريق اكتشاف الذات وتفعيلها بشكل دائم، و تطوير الوعي والإدراك بالمواهب والإمكانات الموجودة لديهم من أجل تحسين نمط الحياة ونوعيتها، وتحقيق الطموحات والاستقلال الشخصي .
وتناول البرنامج الذي قدمه الدكتور أحمد معافا عدداً من المحاور حول توضيح مفهوم الذات وأنواعها وكيفية الاتصال مع الذات ومراحل إدارتها ، والخطوات الخمس للإيصال الذاتي الفعال وإجراءات تطوير الذات.
// انتهى//
16:35ت م
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