جيزان 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليه 2020 م واسنظمت جامعة جازان ممثلة بعمادة شؤون الطلاب اليوم ، برنامجاً تدريبياً عن بعد، بعنوان " تعليم الذات ".وهدف البرنامج إلى تنمية مهارات طلاب وطالبات الجامعة و تمكينهم من اكتشاف نقاط القوة والضعف ومعالجة الضعف عن طريق اكتشاف الذات وتفعيلها بشكل دائم، و تطوير الوعي والإدراك بالمواهب والإمكانات الموجودة لديهم من أجل تحسين نمط الحياة ونوعيتها، وتحقيق الطموحات والاستقلال الشخصي .وتناول البرنامج الذي قدمه الدكتور أحمد معافا عدداً من المحاور حول توضيح مفهوم الذات وأنواعها وكيفية الاتصال مع الذات ومراحل إدارتها ، والخطوات الخمس للإيصال الذاتي الفعال وإجراءات تطوير الذات.// انتهى//16:35ت م0074