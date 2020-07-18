ظهران الجنوب 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسانطلقت أمس فعاليات " المعسكرات الصحراوية " التي نظمتها لجنة التنمية السياحية بمحافظة أحد رفيدة، بمتنزه المربع جنوب المحافظة، بالتعاون مع بلدية المحافظة ، وذلك ضمن فعاليات صيف عسير 2020.وأوضح رئيس بلدية محافظة أحد رفيدة محمد سالم الوادعي قيام البلدية بتوفير جميع الخدمات من سفلتة وإنارة وأرصفة ومظلات ودورات مياه في جميع أنحاء المنتنزه البري البالغة مساحته أكثر من 2.5مليون متر مربع ،لضمان نجاح مثل هذه الفعاليات ,مبينا أن الموقع أصبح مقراً مناسباً لتنفيذ العديد من المبادرات كمبادرة التشجير التي انطلقت أمس بمشاركة عدد من السياح وزوار المحافظة .//انتهى//16:50ت م0081