إسلام آباد 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسسجلت باكستان 1918 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الساعات الـ24 الماضية، و47 حالة وفاة.وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه بعد إعلان هذه الحصيلة، بلغ إجمالي عدد المصابين بالفيروس في عموم البلاد 261917 حالة، ووصل إجمالي الضحايا إلى 5522 حالة وفاة.وأضاف أن إجمالي عدد المتعافين وصل إلى 198509 أشخاص، فيما توجد 1604 حالة في وضع حرج.// انتهى //16:58ت م0084