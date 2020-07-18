إسلام آباد 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسدعا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي المجتمع الدولي إلى ضرورة تعزيز التعاون وتضافر الجهود لمكافحة جائحة كورونا والتعامل مع الأزمة الاقتصادية المصاحبة لها.جاء ذلك في الكلمة التي ألقاها في الاجتماع الافتراضي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة.وأضاف وفقاً لبيان صادر في إسلام آباد اليوم فإن ما يقارب من 130 مليون شخص مهددون بالفقر بسبب الأزمة الاقتصادية المصاحبة لجائحة فيروس كورونا، وهم بحاجة إلى استجابة دولية لمعالجة هذه الأزمة.وأشار إلى أنه بالرغم من الصعوبات المالية التي تواجهها باكستان، فقد خصصت الحكومة الباكستانية ثمانية مليارات دولار لمساعدة المتضررين والفقراء.// انتهى //17:09ت م0086