الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسأجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - ، اتصالاً هاتفياً، اليوم ، بأخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت اطمأن خلاله على صحة سموه، متمنياً له دوام الصحة والعافية.وقد أعرب سمو أمير دولة الكويت عن شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين ، داعيا الله أن يجزل له الأجر على مشاعره الأخوية النبيلة.// انتهى //17:41ت م0090