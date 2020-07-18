الرياض 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسحصدت المملكة العربية السعودية، ممثلة في مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" ووزارة التعليم، 3 جوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء 2020، الذي أقيم عن بُعد وأعلنت نتائجة عصر اليوم السبت في العاصمة الروسية موسكو.وفاز 3 من طلبة "موهبة" ، وهم الطالب أسامة العلي من تعليم الرياض بميدالية فضية، والطالب محمد الحديثي من تعليم الرياض بميدالية برونزية ، والطالب إياد الصالحي من تعليم الشرقية بميدالية برونزيه .وبهذا الإنجاز رفعت المملكة رصيدها من الجوائز في أولمبياد مندليف للكيمياء إلى 14 جائزة؛ حيث تـُعد هذه المشاركة الثامنة للمملكة في أولمبياد مندليف للكيمياء، ويبلغ رصيدها من الجوائز في المشاركات السابقة (‏11) ميدالية؛ 9 برونزيات، وفضيتين.إلى ذلك أشار بيان أصدرته مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع"موهبة" " أنه تم ترشيح الطلاب المشاركين في أولمبياد مندليف للكيمياء بعد اجتيازهم ملتقى الشتاء إلى التدريب المكثف الإلكتروني، وبعد إجراء عدد من الاختبارات لترشيح أبرز 6 طلاب للمشاركة وتمثيل المملكة في الأولمبياد".وأشار البيان " أن بعض من هؤلاء الطلبة المشاركين يتدربون مع موهبة منذ أكثر من 5 سنوات وأقلهم منذ 3 سنوات، وبلغ متوسط الساعات التدريبية التي خضعوا لها نحو 3 آلاف ساعة تدريبية ".يُذكر أن فريق المملكة المشارك في النسخة الحالية من الأولمبياد، ضم 6 طلاب وطالبات من مختلف الإدارات التعليمية، وهم: أسامة العلي، ومحمد الحديثي، ومعن العتيق من إدارة تعليم الرياض، وإياد الصالحي، وعبدالعزيز الجعيد من إدارة تعليم الشرقية، والطالبة فاطمة السعيد من إدارة تعليم الأحساء.ويُعد أولمبياد مندليف للكيمياء أكبر مسابقة علمية في الكيمياء من حيث مستوى الأسئلة وطريقة المسابقة، ولغتها الأساسية هي الروسية، حيث تتم ترجمة الأسئلة إلى الإنجليزية.وتتكون المسابقة من اختبارين؛ نظري وعملي، وتقام منذ أكثر من 53 عاماً، وتشارك فيها نحو 27 دولة من الدول المتقدمة في هذا المجال مثل الصين وروسيا وبيلاروسيا، بعدد طلاب يبلغ نحو 133 طالباً وطالبة.// انتهى //17:47ت م0091