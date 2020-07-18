ثقافي / " فضل عشر ذي الحجة " محاضرة عن بعد بجمعية الدعوة والإرشاد بالجوف
السبت 1441/11/27 هـ الموافق 2020/07/18 م واس
سكاكا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واس
تنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا غداً محاضرة عن بعد بعنوان " فضل عشر ذي الحجة " ، يقدمها الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان ، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.
وتأتي المحاضرة التي أقيمت في تمام الساعة 5 مساء، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم , ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال الشهر .
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17:47ت م
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