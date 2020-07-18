سكاكا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واستنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمدينة سكاكا غداً محاضرة عن بعد بعنوان " فضل عشر ذي الحجة " ، يقدمها الشيخ عبدالله بن محمد الغنيمان ، وذلك عبر البث المباشر على حساب الجمعية بتويتر.وتأتي المحاضرة التي أقيمت في تمام الساعة 5 مساء، بهدف تبصير الناس بأمور دينهم ودنياهم , ضمن البرامج التي تنظمها الجمعية خلال الشهر .// انتهى //17:47ت م0093