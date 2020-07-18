سكاكا 27 ذو القعدة 1441 هـ الموافق 18 يوليو 2020 م واسقالت صحة الجوف أنه تم استقطاب مايقارب من 2000 متطوع ومتطوعة للإسهام في الوقاية من “كورونا” وبمجموع 35000 ألف ساعة تطوعية ، حيث استفاد منها حوالي 100000 الف ،وشملت مساجد ، وجهات حكومية ، وأسواق مركزية ، وأسواق شعبية ، وبإشراف مباشر من المديرية العامة للشؤون الصحية بمنطقة الجوف.وأكدت أن الفرق التطوعية تقوم بجهود كبيرة في المجالات المختلفة بعد أن تمّ العمل على توزيع المتطوعين بشكل مدروس على الأسواق والمحال التجارية ، وفقاً لخطة شاملة وكاملة رُوعي فيها التوزيع الجغرافي ، حيث تقوم الفرق بالعمل على تنفيذ الخطة الرامية إلى الإسهام في الحد من الزحام في الأسواق، وإيجاد المسافات المناسبة بين كل شخص وآخر ، وذلك لمنع إنتقال فيروس “كورونا”، إضافة إلى قيام الفرق التطوعية بتثقيف المتسوّقين والعاملين على كيفية الحماية مع أهمية استخدام المعقمات، والنظافة الدائمة، والتواصل مع مركز (937) عند الشعور بأي أعراض لارتفاع في درجة الحرارة أو السعال أو ضيق التنفس .// انتهى //18:34ت م0094